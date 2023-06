26.06.2023 h 14:27 commenti

L'export 2022 del distretto tessile cresce del 15,5% per un valore di 2,5 milioni di euro

A dirlo il il Monitor dei Distretti della Toscana, elaborato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, che ha evidenziato anche come il comparto più rilevante tra le specializzazioni distrettuali rimane il Sistema moda

Le esportazioni del tessile abbigliamento nel distretto pratese, nel 2022, sono cresciute del 15,5% per un totale di 2,5 milioni di euro, il primo trimestre dell'anno è stato il migliore il quarto il peggiore con una flessione del 2,9%. A dirlo il Monitor dei Distretti della Toscana, elaborato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, che ha evidenziato anche come il comparto più rilevante tra le specializzazioni distrettuali rimane il Sistema moda. I mercati di riferimento per il settore tessile pratese sono Spagna, Germania, Romania, Francia, Portogallo ,Turchia, Regno Unito, Cina, Stati Uniti e Bulgaria."Il rallentamento dell' export segnato a fine dello scorso anno - spiega Maurizio sarti presidente sistema moda Ctn - si sono prolungati anche nel primo semestre del 2023, del resto l'inizio dello scorso anno ha registrato un incremento dell' attività dell' export". Più ottimista invece Giovanni Gramigni, presidente di PratoTrade: "Considero l'andamento di fine anno un'oscillazione e non tanto una flessione. Il 2022 è stato particolarmente positivo per l'export, ora ci sono segnali di incertezza che comunque vanno interpretati".In leggera flessione l'export delle macchine tessile che è passato dai 94,9 milioni del 2021 ai 92,7 milioni dello scorso anno.Nel 2022 le esportazioni distrettuali toscane hanno superato ampiamente i 24miliardi di euro, raggiungendo l’importo massimo degli ultimi quindici anni. Rispetto all’anno precedente, le vendite all’estero sono aumentate di 2,7 miliardi (+12,7%) e sono andate oltre il valore del 2019 di 3,7 miliardi di euro (+18,2%). Questi risultati sono dovuti solo in parte all’aumento dei prezzi alla produzione che si è intensificato nel corso del 2022, come testimoniato da una stima del dato manifatturiero dei distretti al netto dell’effetto prezzo, che conferma una crescita consistente sia nel confronto con il 2021, sia rispetto al 2019, a dimostrazione dell’elevata reattività e competitività delle specializzazioni distrettuali.