26.10.2022 h 09:55 commenti

Belgiorno (FdI) contro le luminarie: "Il Comune risparmi e destini quei soldi agli impianti sportivi e alla cultura"

Il capogruppo in Consiglio comunale critica la scelta dell'amministrazione comunale di non rinunciare alle luci di Natale la cui installazione è già cominciata. "Si parla di risparmio energetico e di rincaro delle bollette, ci sono famiglie e imprese che non riescono a tirare avanti, sono a rischio piscine, musei e teatri e il Comune pensa alle luminarie"

“Le persone vanno in giro in maglietta a maniche corte e il Comune già installa le luminarie nel centro storico: quanta fretta per un’operazione che graverà in modo così pesante sulle tasche di imprese e famiglie in questo momento storico”. E' il commento del capogruppo di FdI in Consiglio comunale, Claudio Belgiorno, a proposito delle operazioni di installazione delle luminarie per le prossime feste di Natale. “In un momento in cui si parla di rincaro delle bollette e di risparmio energetico, la Giunta che fa? decide – dice Belgiorno – di riproporre le stesse modalità degli anni passati, incurante della realtà internazionale e nazionale che da mesi ci dovrebbe aver preparato ad affrontare le cose in modo diverso. Moltissime famiglie non riescono a pagare le bollette di luce e gas, sempre più imprese sono sull'orlo della chiusura per lo stesso motivo e, sul fronte pubblico, si profila il rischio della sospensione delle attività per piscine comunali, musei e teatri. A fronte di questo disastro, l'amministrazione comunale continua a dilapidare risorse pubbliche”.

Belgiono porta l'esempio di comuni vicini dove – dice - “si stanno organizzando feste natalizie all'insegna del risparmio energetico, e dove si cerca di razionalizzare la spesa interna riducendo gli sprechi di corrente elettrica e di impianti di calore negli uffici, intervenendo sugli orari e sull’utilizzo delle apparecchiature: spero che ciò accada anche nel nostro comune con le nuove disposizioni sull’efficienza energetica. I soldi risparmiati possono essere utilizzati proprio per sostenere le famiglie, le imprese in difficoltà, così come le società sportive e le realtà culturali. Ma evidentemente – conclude Belgiorno – ancora una volta la giunta Biffoni ha preferito le insegne luminose della pubblicità a una politica seria a sostegno delle reali esigenze dei cittadini”.



















Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus