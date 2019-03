29.03.2019 h 09:50 commenti

Bed and Breakfast trasformato in albergo con tanto di suite: scatta il sequestro

La struttura si trova in via Filzi ed è stata scoperta dalla polizia municipale. Erano stati collegati abusivamente due appartamenti per realizzare un numero maggiore di camere. I titolari avevano trasformato anche le due soffitte

Sulla carta risultava un banale affittacamere/bed & breakfast, ma in realtà era un vero e proprio albergo con 11 camere di cui una a tre posti letto e una suite. La scoperta è stata fatta dalla polizia municipale di Prato in un immobile di via Filzi che quindi è stato sequestrato. La legge sul turismo della Regione Toscana indica che l'affittacamere/bed & breakfast è compatibile con la residenza solo fino a sei camere o dodici posti letto. In questo caso i due coniugi cinesi gestori dell'attività, avevano presentato la richiesta per un grande appartamento di sei vani ma abusivamente, tramite un varco nella muratura, avevano annesso anche l'appartamento vicino mettendo quindi a disposizione della clientela undici camere con numerazione in sequenza fino alla suite con salotto e caminetto, camera matrimoniale e servizio igienico. Gli agenti hanno contestato ai gestori, affittuari di entrambi gli appartamenti, la realizzazione di una struttura alberghiera in assenza dei parametri urbanistici necessari quali parcheggi ed infrastrutture collegate. Entrambi risultavano residenti nell'appartamento collegato abusivamente all'originario bed & breakfast, ma si erano peraltro trasferiti nelle soffitte che avevano allestito impropriamente ad uso abitativo con cucina e letti in luoghi igienicamente inidonei.

