12.05.2023 h 16:52 commenti

Beatrice Betti nuova direttrice provinciale delle filiali pratesi di Poste Italiane

Le donne a capo degli sportelli sono 25, le dipendenti 241 su un totale di 388. Tra loro anche Giulia Picariello, volto molto conosciuto allo sportello di via Primo maggio, che ha usufruito di un servizio speciale dedicato alle neo mamme: mum at work

Nella foto Giulia Picariello

Beatrice Betti è la nuova direttrice provinciale di tutte le filiali di Poste Italiane, succede a Francesco Rubino e conferma il primato, tutto pratese, di una struttura ”in rosa” con 241 lavoratrici su 388 dipendenti e ben 25 uffici postali, su un totale di 33, diretti da donne .

E forse anche per questa visione al femminile nei vari sportelli viene incentivato il servizio di “Mum at work”, che prevede ,su base volontaria, di partecipare a un percorso di coaching rivolto alle neo mamme che vivono il distacco dal proprio bambino per rientrare a lavoro. Nella filiale di via Primo maggioo è stato attivato per Giulia Picariello madre di 44 anni che, terminato il concedo parentale, è rientrata a lavorare come consulente commerciale: “ Lavoro in Poste dal 2006 e ora che sono mamma di Gaia devo destreggiarmi fra lavoro e vita familiare e non è facile. Così ho aderito a questa opportunità seguendo i consigli della mia coach Lisa e sono riuscita a trovare un nuovo equilibrio”. L'iniziativa rientra nel percorso “Lifeed”, che ha come obiettivo quello di valorizzare le competenze maturate dalle dipendenti durante l’esperienza genitoriale: la gestione del tempo, l’ascolto, la pazienza, l’empatia e la comunicazione. Le capacità e le qualità acquisite come neo-genitore vengono potenziate grazie a un programma differenziato per fascia d’età che prevede momenti di dialogo e confronto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus