Bea Lambe protagonista di "Un Prato di emozioni"

Con il brano "Superpotere" ispirato alla sua esperienza scolastica di studente Dsa ha partecipato a X- Factor, domani sarà ospite dell'incontro organizzato da Aid e che coinvolgerà migliaia di studenti

È arrivata a X-Factor 2020 con la sua personale valigia di desideri ed emozioni, Bea Lambe, ma anche con la sua storia di studentessa con Dsa. Una “differenza” che ha saputo raccontare con parole e musica nel brano “Superpotere”. E sarà lei l’ospite d'eccezione di “Un Prato di emozioni”, webinar aperto a studenti e docenti e organizzato da Aid Prato e Ufficio scolastico regionale della Toscana, previsto per domani giovedì 11 febbraio dalle 9 alle 10,30 per parlare delle specifiche diversità di ognuno attraverso narrazioni di storie.““Abbiamo già 5.000 iscritti ada tutta Italia, 400 classi che con i loro insegnanti saranno con noi giovedì 11 febbraio dalle 9 alle 10,30 - spiega la presidente di Aid Prato Manuela Zacchini - I ragazzi stanno preparando anche dei video per raccontare la diversità dal proprio punto di vista, per esempio la 1B (scuola media) del Comprensivo Convenevole di Prato, una classe della primaria del Comprensivo Ghandi, una del Liceo Brunelleschi e anche una quinta del Liceo Lorenzini di Pescia”.La partecipazione è libera, ma è richiesta l’iscrizione, individuale (come docente, alunno, studente) o come classe (opzione consentita solo ai docenti). Tutte le informazioni, link e format per iscriversi sul sito dell ’Ufficio scolastico regionale e di AID Prato Durante l’evento gli insegnanti e gli studenti potranno porre domande in chat a Bea Lambe e a tutti i relatori.