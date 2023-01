16.01.2023 h 11:04 commenti

Beste acquisisce Tessitura Serena continuando sulla strada della verticalizzazione di filiera

I dodici dipendenti verranno inclusi nell'organico che raggiunge quota 247. Sono già stati definiti investimenti per ampliare la propria capacità produttiva attraverso l'acquisto di 10 nuovi telai

Giovanni Santi

Beste Spa ha acquisito la maggioranza del pacchetto di Tessitura Serena Srl, continuando sulla strada della realizzazione di una filiera verticale

L' operazione si è conclusa giovedì 12 gennaio 2023, e consentirà a Beste Spa Società Benefit di includere nel proprio organico i 12 dipendenti di Tessitura Serena portando così il numero totale dei dipendenti del Gruppo alla ragguardevole cifra di 247.

Tessitura Serena è una piccola ma efficiente e moderna manifattura tessile “pratese” che dispone, oggi, di 16 telai e 2 macchinari per la incorsatura permettendo la realizzazione di tessuti greggi ad elevato know-how tecnologico sia cotonieri che lanieri. Sono già stati definiti investimenti per ampliare la propria capacità produttiva attraverso l’acquisizione di 10 nuovi telai che saranno consegnati a maggio ’23 portando, a regime, ulteriore rinnovamento del parco macchinari ed il numero totale dei telai a 22. È notoriamente conosciuta nel distretto per la propria versatilità e l’adattamento industriale alle richieste del mercato tessile, caratteristiche queste che denotano una forte resilienza e un’innovativa capacità di adattamento.

Questa acquisizione mirata di settore, nelle intenzioni degli imprenditori Giovanni e Matteo Santi, costituirà un importante vantaggio competitivo per l’offerta aziendale di Beste sia per la divisione tessile che per quella dell’abbigliamento in quanto punto di partenza di un fulcro creativo che potrà esplicarsi ed essere tangibile già dalla prima fase di realizzazione del tessuto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus