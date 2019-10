01.10.2019 h 15:49 commenti

Basta attese infinite al Cup telefonico dell'Asl: entro due mesi in funzione la nuova centrale di ultima generazione

Sarà in grado di gestire 300 linee contemporaneamente con una serie di servizi eseguibili in automatico dal cittadino, senza intervento dell'operatore di call center. A settembre sono state quasi 11mila le telefonate arrivate dagli utenti

Entro un paio di mesi al massimo dovrebbero finire le lunghe attese al telefono quando si chiama il Cup dell'Asl per prenotare visite o esami. E' quanto garantisce la stessa Asl Toscana Centro che, prima della fine di novembre, farà entrare in funzione una nuova centrale telefonica di ultima generazione, dotata all'incirca di trecento linee attive di risposta nell'unità di tempo e corredata da una serie di servizi eseguibili in automatico dal cittadino, senza intervento dell'operatore di call center. La nuova centrale telefonica sarà contraddistinta da un numero unico, senza alcun costo aggiuntivo per il cittadino.

Il problema delle attese infinite al Cup telefonico è stato sollevato più volte dagli utenti. Ultima di ordine di tempo una lettrice di Notizie di Prato che ci ha segnalato il suo caso: "Da almeno due settimane non è possibile entrare in contatto con il Cup di Prato - scrive -. Ogni volta che si chiama, la linea risulta occupata o risponde una segreteria in cui l'operatore invita a chiamare più tardi per intenso traffico. Possibile che per prenotare una visita o degli esami un malato debba recarsi al Cup di persona?".

In effetti il problema esiste. Nel solo mese di settembre il call center del Cup di Prato ha risposto a 10.978 chiamate per il servizio di prenotazione. "L'azienda Sanitaria Toscana centro - viene spiegato -, nata dalla fusione delle quattro vecchie Asl, Firenze, Empoli, Prato, Pistoia ha ereditato le centrali telefoniche per attività di call center operative ciascuna con un proprio numero telefonico. Tre di queste sono contraddistinte da una capacità di ricezione telefonate limitata, tale da comportare un allungamento dei tempi di attesa, particolarmente in alcuni momenti della giornata". Da qui la decisione di passare alla nuova supercentrale telefonica.