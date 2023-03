20.03.2023 h 11:13 commenti

Basket, tre vittorie in una settimana proiettano la Sibe su tetto della C Gold

I Dragons battono 91-73 anche Valdisieve e festeggiano con coach Pinelli che conquista il successo numero 150 sulla panchina pratese, il più vincente di sempre

Tre su tre in appena una settimana. La Sibe Gruppo AF Prato non si ferma e tiene la vetta della classifica serie C Gold a pari punti con Cecina, dopo aver domato anche l’ostica Valdisieve, con qualità e organizzazione. Dragons sempre in controllo della gara, stabilmente avanti di oltre 10 punti. Finisce così 91-73 in un clima da playoff alla Toscanini per la vittoria numero 150 per coach Pinelli, il più vincente della storia Dragons. Nel finale spazio anche ai 2006 Sangermano e Settesoldi, quest’ultimo inventa pure una tripla maestosa allo scadere. Il cammino prosegue, altra sfida, altra insidia: domenica 26 marzo alle 18 arriva Arezzo. Un po’ di dati: 18 assist di squadra, un coinvolgimento totale; 15/31 da 3 punti (nonostante oltre 30’ di zona); 92.3% dalla lunetta.

150esima vittoria sulla panchina di Sibe Gruppo AF per coach Marco Pinelli che nel post-gara sottolinea: “Grazie a tutti, ma adesso non è il momento di festeggiare, nemmeno me stesso. È stata un’ottima settimana: tre vittorie importanti per il nostro percorso”.

Il tabellino: Manfredini 4, Sangermano, Danesi 9, Magni 15, Staino 18, Navicelli 4, Ndoye ne, Smecca 7, Salvadori 14, Pacini 5, Mascagni 12, Settesoldi 3.