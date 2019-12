27.12.2019 h 15:19 commenti

Barboncino scappa di casa e vaga per la città, viene salvato dalla polizia

La storia a lieto fine è successa a Natale. La cagnolina, che si chiama Luna, è stata vista dagli agenti all'incrocio tra via Zarini e via Valentini

Si era allontanata dalla sua cuccia e non riusciva a ritrovare la strada di casa, ma è stata notata dagli agenti di una Volante che dopo la lettura del microchip, sono riusciti a restituirla ai proprietari. La storia a lieto fine è successa a Natale e ha come protagonista Luna, un barboncino di colore scuro.

Attorno alle 9.30 all'angolo tra via Valentini e via Zarini, i poliziotti hanno notato la cagnolina aggirarsi in strada con il rischio di essere investita o di causare un incidente. Gli agenti sono riusciti a recuperare il cane e dopo averlo tranquillizzato a portarlo a un'associazione che si occupa di assistenza agli animali domestici. Una volta constatato che Luna aveva il microchip elettronico, rintracciarne i proprietari è stato un attimo.

