Barba e capelli nonostante le norme anticovid, la Municipale sanziona tre persone

Negozio di barbiere aperto segnalato da un cittadino. Gli agenti sono subito intervenuti. E' successo ieri in centro storico

Nonostante i divieti imposti dal Governo per contrastare la diffusione del coronavirus, hanno aperto il loro negozio e hanno ricevuto i clienti. I due titolari di un negozio di barbiere sono stati multati dalla polizia municipale intervenuta per un controllo dopo aver ricevuto la segnalazione di un cittadino. E' successo ieri, mercoledì 7 aprile, in via Santa Margherita. Gli agenti hanno visto che la porta di ingresso era chiusa ma si scorgeva la presenza di persone nel locale. Multato anche il cliente intento a farsi tagliare i capelli. Il negozio è stato chiuso.









Edizioni locali collegate: Prato

