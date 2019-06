06.06.2019 h 17:27 commenti

Baracca distrutta da un incendio nella zona industriale di Vaiano

E' successo intorno alle 16, la struttura era utilizzata come deposito di attrezzi agricoli, non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato e di Montemurlo. La zona è stata bonificata

Una baracca adibita a ricovero attrezzi è stata distrutta da un incendio. E' successo intorno alle 16 di oggi 6 giugno, in via G. Di Vittorio a Vaiano. Le fiamme si sono alzate improvvisamente creando un fumo denso e nero.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato e quelli del distaccamento di Montemurlo che hanno spento in breve tempo l’incendio, evitando così, che si propagassero alle fabbriche vicine. Nessuna persone è rimasta ferita.I vigili del fuoco hanno anche effettuate le operazione di bonifica e la messa in sicurezza dell’area. Ora sono in corse le verifiche per accertare le cause del rogo.