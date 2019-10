28.10.2019 h 14:01 commenti

Bar pizzeria froda il fisco fingendosi circolo culturale, blitz della Guardia di finanza

Dal 2017 a oggi sono stati sottratti all'ordinaria tassazione 450mila euro di ricavi e 45mila euro di Iva. Si tratta della Club House del Gispi in via di Coiano. Al controllo ha partecipato anche la Direzione territoriale del lavoro

Sulla carta era un circolo culturale ma in realtà sfornava pizze e vendeva bevande in modo sistematico e abituale anche ai non tesserati. Un escamotage che dal 2017 a oggi ha permesso di sottrarre al fisco 450mila euro di ricavi e 45mila euro di Iva. E' quanto scoperto dalla Guardia di finanza nei confronti di un noto circolo di Prato del quale le Fiamme Gialle non hanno voluto divulgare il nome. Dovrebbe trattarsi, comunque, della Club House del Gispi Rugby di via di Coiano. Una struttura gestita non direttamente dalla società sportiva ma da una associazione affiliata Acsi.

Le indagini sono partite a seguito di un accesso effettuato in orario serale insieme al personale della Direzione territoriale del lavoro. In quell'occasione è stato chiaro che il locale rispettava poco o niente i requisiti formali e sostanziali previsti per le associazioni culturali e di conseguenza per poter usufruire delle ampie agevolazioni fiscali riservate agli enti no profit. Basti pensare, come spiega la Finanza in un comunicato, che la tassazione è pari ad appena il 3% dei ricavi.

La natura commerciale dell'ente è apparsa subito chiara di fronte a bevande e alimenti venduti al pubblico senza tessera di iscrizione al circolo come solo un bar pizzeria "puro" può fare. Non è stato un fatto casuale perché i finanzieri hanno trovato documentazione extra contabile e e numerosissimi scontrini non fiscali emessi giornalmente che confermano la natura fittizia del circolo culturale.