Bar e ristoranti a rischio chiusura, l'assessore Squittieri lancia un appello: "Necessaria collaborazione da parte di tutti"

L'assessore ha scritto a Confesercenti e Confcommercio per far passare il messaggio fra i loro associati e in tutta la categoria dei pubblici esercizi



"Chiediamo a tutti di agire con grande responsabilità, soprattutto ai ragazzi e ai frequentatori dei locali. -afferma Squittieri - Ne va della tenuta dei posti di lavoro di molti. Si deve già tutelare una categoria già molto colpita, se non c'è collaborazione arriveranno misure nazionali più drastiche alle quali anche noi non potremo opporci. Ma chiedo collaborazione anche ai gestori dei locali. Aiutateci rispettando le regole e gli orari. È decisivo che su questo ci sia collaborazione. Non riusciremo a risolvere tutto coi controlli. È il tempo della consapevolezza e della responsabilità. Senza la collaborazione di tutti non ce la faremo". Anche l'assessore alle Attività produttive del Comune di Prato, Benedetta Squittieri si unisce all'appello lanciato oggi da Confesercenti, affinché i cittadini, attraverso il rispetto delle regole, aiutino bar, locali e ristoranti a restare aperti ( LEGGI) Un richiamo al senso di responsabilità che vale anche per i gestori dei locali.

L'assessore ha scritto anche a Confesercenti e Confcommercio per far passare il messaggio fra i loro associati e in tutta la categoria dei pubblici esercizi, richiamando tutti al senso di responsabilità.