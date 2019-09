27.09.2019 h 17:30 commenti

Bando servizio civile, sedici i posti alla polizia municipale

Otto giovani saranno impegnati nei progetti della legalità, gli altri nel settore ambientale. Le candidature entro il 10 ottobre, il corso formativo permetterà anche di ottenere crediti universitari

La polizia municipale di Prato cerca 16 giovani da impegnare in attività amministrativa e di controllo.Sono stati infatti pubblicati sul portale giovani del Comune di Prato i due bandi per aderire al Servizio civile nazionale della polizia municipale rivolti a ragazzi tra i 18 e 28 anni."Abbiamo partecipato a questo bando nazionale aumentando il numero degli operatori richiesti, da 8 a 16 - ha dichiarato l'assessore alla Polizia municipale-perchè le prime esperienze effettuate con gli operatori del servizio civile negli anni passati sul tema dell'educazione stradale sono state entusiasmanti. Adesso vogliamo ampliare l'orizzonte al tema della tutela ambientale a tutto tondo. Abbiamo bisogno che i ragazzi interessati aderiscano attivamente visto che contiamo molto sul rapporto dei giovani con l'operato della Polizia municipale".I partecipanti per i primi tre mesi avranno una formazione base che gli darà anche la possibilità di avere dei crediti formativi nell'ambito della carriera universitaria.La prima novità di quest'anno è che il reparto dei nuclei speciali, diviso in Polizia Ambientale, Commerciale ed Edilizia, partecipa al bando. Mentre la seconda è che in aggiunta alla Scuola Interregionale di Polizia Locale ci saranno anche Arpat e il Palazzo delle Professioni ad aiutare i ragazzi nella formazione, che si svolgerà i primi tre mesi del progetto.I bandi si dividono in due progetti: il primo è "Educazione Stradale" e il secondo "Ambiente e legalità" e i ragazzi che parteciperanno dovranno supportare gli agenti nei vari laboratori come "Alcol & Responsabilità", "Educazione Stradale ed alla legalità", "Vigile in carrozzina", "Il giardino che (non) c’è" e "Gioco e educazione Parco GiocaGiò"."I ragazzi saranno indirizzati in due distinti reparti - ha spiegato il comandante della Polizia municipale- il primo gruppo andrà all'Ambientale e l'altro alla territoriale. Nel primo caso il progetto si concentrerà sulla tutela dell'ambiente e i ragazzi oltre a fare un lavoro amministrativo potranno collaborare attivamente con gli agenti, mentre quelli che saranno destinati al reparto territoriale saranno più che altro utilizzati per l'educazione stradale nelle scuole. Il loro contributo è molto importante per noi perchè grazie a loro riusciamo ad interagire e coinvolgere i ragazzi delle scuole nei temi che ci stanno più a cuore come quello delle buone pratiche per chi si mette alla guida".I bandi, realizzati in collaborazione con Arpat (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana), il Palazzo delle Professioni e la Scuola Interregionale di Polizia Locale per Toscana, Liguria ed Emilia Romagna scadono il 10 ottobre.