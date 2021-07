16.07.2021 h 20:49 commenti

Progetti sociali, Publiacqua mette sul piatto centomila euro. Ecco chi e come può partecipare al bando

I progetti, rivolti a persone con disabilità o patologie, devono avere una ricaduta nei 45 Comuni in cui opera la società idrica. Il bando scade il 30 agosto

Dopo il sostegno a cultura, sport e ambiente, Publiacqua lancia un bando a favore delle iniziative di carattere sociale e assistenziale. Sul piatto ci sono 100mila euro. Il bando dedicato all’ambito sociale mutua la evocativa denominazione “I Care” ispirato agli insegnamenti di Don Milani.

I destinatari sono gli enti privati senza fine di lucro, cooperative sociali e imprese sociali per sostenere:

supporto, cura, assistenza e miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità o affette da malattie degenerative, delle persone con patologie che necessitano di cure periodiche o continue e delle loro famiglie; per migliorare il grado di autonomia dei soggetti con patologie invalidanti o che limitino comunque l’autosufficienza di movimento; promuovere il benessere delle persone e il miglioramento della salute attraverso anche campagne informative.

I progetti devono avere una ricaduta diretta sul territorio di uno dei 45 Comuni dove Publiacqua svolge la propria attività.

Il bando è pubblicato da ieri, 16 luglio, sul sito internet di Publiacqua (https://www.publiacqua.it/contatti/richiedi-contributo).

“Con questo bando - afferma Lorenzo Perra, presidente di Publiacqua - sosteniamo iniziative di supporto, cura e assistenza. Iniziative che abbiano una diretta ricaduta positiva sulla qualità della vita delle persone affette da patologie o disabilità e delle loro famiglie. E’ un bando a cui teniamo molto perché arriva dopo mesi difficili per tutti e che lo sono stati ancora di più per le persone fragili e per i loro cari. Publiacqua ha cercato da sempre di essere al fianco delle persone in difficoltà. Lo abbiamo fatto storicamente attraverso il rapporto continuo con i servizi sociali dei comuni, le agevolazioni tariffarie prima ed il bonus idrico poi. Oggi sperimentiamo una nuova strada. Lo facciamo attraverso un bando specifico il cui significato profondo è quello che, a maggior ragione nei momenti di difficoltà, una società civile non può e non deve girarsi dall’altra parte ma stringersi attorno ai più fragili e dimostrarsi comunità”.

L’adesione è possibile fino al 30 agosto 2021. I progetti dovranno essere realizzati e completati entro il 30 marzo 2022.

Semplice il meccanismo di accesso al sostegno in quanto sarà sufficiente compilare correttamente la form presente sul sito Publiacqua e, a tutti i soggetti che rientreranno nei requisiti previsti dal bando, sarà erogato un cofinanziamento massimo da parte di Publiacqua di euro 10.000 a progetto/soggetto richiedente (un soggetto può essere partner di più iniziative, ma solamente una volta richiedente).

“Non possiamo che vedere con favore questo intervento, così importante. - afferma Luigi Biancalani, assessore alla salute ed alle politiche sociali del Comune di Prato -Va incontro ai bisogni reali dei cittadini e che si aggiunge ai tanti servizi in atto destinati a progetti di cura e supporto verso persone con patologie che richiedono assistenza periodica”.