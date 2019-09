24.09.2019 h 13:28 commenti

Bando provinciale per sostenere progetti didattici, a disposizione 40mila euro

I docenti potranno presentare progetti ad ampio raggio dal potenziamento dell’offerta formativa, ai viaggi e scambi culturali dalla promozione ed educazione alla legalità, all'educazione civica e contrasto alle dipendenze e alle discriminazioni

In arrivo 40mila euro per progetti didattici nelle scuole superiori della provincia di Prato. I contributi sono stati stanziati dall’amministrazione provinciale per iniziative in vari ambiti: potenziamento dell’offerta formativa, partecipazione a competizioni nelle materie di studio insegnate negli Istituti, gemellaggi, viaggi e scambi culturali, ma anche progetti di ampio respiro come quelli relativi alla promozione ed educazione alla legalità, educazione civica e contrasto alle dipendenze e alle discriminazioni.

“La qualità delle scuole superiori del nostro territorio – commenta il presidente della Provincia Francesco Puggelli - è indubbiamente elevata, come testimonia l’alto numero di studenti fuori sede che vengono a studiare qui. Come Provincia vogliamo sostenere le scuole da un punto di vista non solo strutturale, ma anche culturale, attraverso la concessione di contributi che vadano a integrare la didattica sia negli ambiti di studio più tradizionali, sia in quelli che guardano al futuro, alle nuove tecnologie e all’educazione civica. La Provincia è alleata degli istituti e investe nell’offerta formativa per migliorare il percorso educativo e formativo degli studenti. La solidità di una scuola sta anche in questo.”

Il bando per partecipare e presentare il progetto sarà pubblicato nel mese di ottobre.



Edizioni locali collegate: Prato

