Bando per il bonus idrico integrativo 2021: domande fino al 18 Giugno

L’agevolazione prevede un rimborso economico sui consumi di acqua ai nuclei familiari in difficoltà economiche

È stato pubblicato oggi il bando per l'assegnazione di rimborsi economici sulla tariffa del servizio idrico per l’anno 2021, rivolto a tutti i residenti nei Comuni di Prato, Montemurlo, Poggio a Caiano, Carmignano, Vaiano, Vernio e Cantagallo.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 di venerdì 18 giugno, pena esclusione della stessa. L’agevolazione prevede un rimborso economico sui consumi di acqua nell’abitazione di residenza a nuclei familiari in difficoltà economiche. È rivolta anche alle persone che, per motivi di salute, necessitano di un consumo superiore alla media. Potranno essere erogati rimborsi anche a utenti con morosità. I rimborsi verranno erogati fino ad esaurimento fondi, secondo una graduatoria formata sulla base del valore Isee e verranno effettuati dal gestore. A parità di valore Isee, sarà data priorità ai nuclei familiari in cui è presente almeno un componente in condizione di disabilità (così come definita ai fini Isee e risultante nella relativa dichiarazione). In caso di ulteriore parità sarà data priorità ai nuclei familiari più numerosi (così come risultante dalla dichiarazione Isee utilizzata). Lo scorrimento della graduatoria avverrà nei limiti delle risorse disponibili. Il rimborso assegnato non potrà essere superiore alla spesa per la tariffa idrica sostenuta nell'anno 2020 e non sarà inferiore a 1/3 dell'importo annuale dovuto dall'utente al Gestore al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno. Possono presentare domanda i cittadini con Isee (ordinario oppure corrente) non superiore a € 13.500, oppure con Isee non superiore a €15.000 nel caso sia presente nel nucleo almeno un soggetto che a causa di condizioni mediche certificate, necessiti di un maggior utilizzo di acqua. È accettato un valore Isee ordinario fino a € 20.000, con 4 e più figli fiscalmente a carico. È importante indicare correttamente sul modello il proprio il numero di utenza Publiacqua, senza il quale la domanda sarà incompleta. Questo numero, di 12 cifre che inizia per “20000” o “25000” sia per le utenze singole che per quelle condominiali, è ricavabile dalla bolletta oppure contattando Publiacqua col riferimento al numero dell’impianto riportato in fattura. Nel caso di utenza condominiale dovrà essere compilata un’attestazione dell'amministratore di condominio, della persona delegata o della società terza esattrice dei consumi riportante l’ammontare della spesa per il consumo idrico sostenuta dal richiedente nel 2020.

La domanda dovrà essere presentata dalle ore 12 di oggi lunedì 24 maggio ed entro e non oltre le ore 12 di venerdì 18 giugno, con le seguenti modalità.

Comune di Prato – on line collegandosi al sito del Comune di Prato: www.comune.prato.it Comune di Cantagallo - Via Giuseppe Verdi 24 Luicciana Consegnando la domanda al Protocollo dell’ente Via Giuseppe Verdi 24 Luicciana; tramite mail: sociale@bisenzio.it (inviando la domanda compilata, firmata e con gli allegati); tramite posta certificata: comune.cantagallo@postacert.toscana.it (inviando la domanda compilata, firmata e con gli allegati); tramite ap@ci (inviando la domanda compilata, firmata e con gli allegati);

Comune di Vaiano - Piazza del Comune 4 Vaiano Consegnando la domanda al Protocollo dell’ente, Piazza del Comune 4 Vaiano; tramite mail: sociale@bisenzio.it (inviando la domanda compilata, firmata e con gli allegati); tramite posta certificata: comune.vaiano@postacert.toscana.it (inviando la domanda compilata, firmata e con gli allegati); tramite ap@ci (inviando la domanda compilata, firmata e con gli allegati);

Comune di Vernio - Piazza del Comune 20 San Quirico di Vernio Consegnando la domanda al Protocollo dell’ente, in Piazza del Comune 20, San Quirico di Vernio; tramite mail: sociale@bisenzio.it (inviando la domanda compilata, firmata e con gli allegati); tramite posta certificata: comune.vernio@postacert.toscana.it (inviando la domanda compilata, firmata e con gli allegati); tramite ap@ci (inviando la domanda compilata, firmata e con gli allegati);

Comune di Carmignano – Piazza Matteotti 1 Carmignano Tramite mail: sociale@comune.carmignano.po.it (inviando domanda compilata, firmata e con gli allegati); tramite posta certificata: comune.carmignano@postacert.toscana.it (inviando la domanda compilata, firmata e con gli allegati); tramite ap@ci (inviando la domanda compilata, firmata e con gli allegati); tramite prenotazione diretta al protocollo dell’Ente con prenotazione obbligatoria di appuntamento all’indirizzo: https://www.comune.carmignano.po.it/pagina2594_prenota-appuntamento.html Comune di Poggio a Caiano - Via Cancellieri 4 Poggio a Caiano Tramite mail: protocollo@comune.poggio-a-caiano.po.it ; tramite posta certificata: comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it (inviando la domanda compilata, firmata e con gli allegati);

Comune di Montemurlo –Piazza Don Milani 2 presso Villa Giamari Tramite appuntamento nei giorni di mercoledì dalle ore 15 alle ore 17 e venerdì dalle 9 alle 13, telefonando al 0574-558571/558556 lunedì dalle ore 15 alle 17 e giovedì dalle 9 alle 13; tramite mail: protocollo@comune.montemurlo.po.it, specificando nell’oggetto “bando idrico integrativo 2021” (inviando la domanda compilata, firmata e con gli allegati). Non sono pertanto ammesse altre modalità di presentazione della domanda. Risulterà inammissibile la domanda presentata diversamente dalle modalità previste, e non riportante la firma in calce del richiedente e/o non correttamente compilata o non adeguatamente corredata dai documenti richiesti.

Ecco la documentazione da allegare alla domanda: obbligatoriamente per tutti copia di documento di identità valido del richiedente e copia dell’ultima fattura, bollettino di pagamento o altra documentazione riferita all’utenza del servizio idrico di cui è titolare al momento della domanda (deve essere leggibile il codice dell’utenza individuale e, per le utenze aggregate/condominiali, il codice dell’utenza condominiale, a pena esclusione della domanda); soltanto nel caso di utenza aggregata/condominiale presso l’attuale indirizzo di residenza, attestazione dell'amministratore di condominio, della persona delegata o della società terza esattrice dei consumi riportante l’ammontare della spesa per il consumo idrico sostenuta dal richiedente nel 2020 presso il proprio indirizzo di residenza e il codice dell’utenza aggregata/condominiale; eventuale certificazione in caso di maggior utilizzo di acqua per particolari condizioni mediche. Le domande presentate al di fuori dei termini di decorrenza non saranno ammesse.

