27.10.2020 h 14:06 commenti

Bando contributi affitto, pubblicata la graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi

Si può presentare ricorso entro venerdì 30 ottobre. Il pagamento sarà erogato nel primo trimestre del 2021

È stata pubblicata sul sito del Comune la graduatoria provvisoria degli ammessi e l'elenco provvisorio degli esclusi del bando ordinario Contributi Affitto. Gli ammessi sono 707, gli esclusi 234, per documentazione non completa o più spesso perché la domanda di contributo è stata ripresentata dallo stesso richiedente per errori procedurali.

Le richieste di contributo sono pubblicate in ordine di protocollo al link http://www2.comune.prato.it/avvisi/2020/archivio17_13_562_446_25.html.

È possibile presentare ricorso contro la graduatoria e l'elenco degli esclusi entro venerdì 30 ottobre utilizzando il modulo pubblicato nella sezione Allegati del sito del Comune http://www2.comune.prato.it/avvisi/2020/archivio17_13_562_446_25.html.

Si ricorda che il contributo è relativo al 2020 e che il pagamento sarà erogato nel primo trimestre del 2021.

L'amministrazione comunale, che aveva prolungato la durata di apertura del bando dal 15 settembre fino al 15 ottobre dopo aver accolto le richieste di modifica avanzate da alcuni cittadini, mette a disposizione 356.957 euro, di cui 267.218 con risorse comunali e 89.739 con risorse regionali.

Per maggiori informazioni:

Ufficio Relazioni con il Pubblico numero verde 800 058 850 (solo da numero fisso) – telefono 0574 1836096, attivi lunedì: 9 – 13 e 15 – 17, inoltre martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9 – 13;

Punto Unico Accesso dei Servizi Sociali (PUA)

numero verde 800 922 912, attivo lunedì e giovedì 9 - 13 e 15 - 17, inoltre martedì, mercoledì e venerdì 9 – 13;