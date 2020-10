06.10.2020 h 20:03 commenti

Bando case popolari, in pochi giorni già 85 domande. Oltre 200 gli alloggi da assegnare

C'è tempo fino al 23 dicembre, esclusivamente online. Rispetto a cinque anni fa le regole sono cambiate. I Comuni mettono a disposizione un numero verde e dei facilitatori per aiutare nella compilazione della domanda

E' stato pubblicato lo scorso 30 settembre e resterà aperto fino al prossimo 23 dicembre il nuovo bando provinciale per l'assegnazione delle case popolari.

Sono già arrivate 85 domande, di cui 39 inoltrate online, ma le istituzioni comunali del pratese ne attendono almeno duemila, quante quelle arrivate con il bando 2015. Rispetto a quella selezione, i criteri sono cambiati perchè nel frattempo è stata approvata la nuova legge regionale. In sostanza vengono premiate fragilità e stanzialità con più attenzione alla legalità. "Questo bando non è un copia e incolla di quello pubblicato nel dicembre del 2015 in quanto c'è stata una rielaborazione in base alla nuova legge del 2019 della Regione Toscana che regola le assegnazioni delle case popolari. - ha spiegato l'assessore al sociale Luigi Biancalani -. Innanzitutto il requisito della residenza da almeno 5 anni non è più a titolo continuativo ma in modo frazionato e sarà dato punteggio a chi risiede sul territorio da più tempo così come se si hanno disabili nel nucleo familiare. Inoltre il richiedente non deve avere condanne passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a 5 anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena".

Per aiutare gli anziani e i cittadini più fragili nella compilazione della domanda che è solo on line, l'ufficio Casa del Comune di Prato ha messo in piedi una squadra di facilitatori e un numero verde (800821182)per dare informazioni o per prendere appuntamento con i facilitatori per un totale di dieci persone dedicate a questo servizio. L'assessore ai servizi sociali di Poggio a Caiano, Maria Teresa Federico precisa che: “È stato attivato un servizio di facilitazione, presente sui siti web di tutti e sette i Comuni della provincia con i rispettivi link utili e numeri verdi".

Il sindaco Matteo Biffoni ha ribadito la centralità del bando: “E' un momento molto atteso in città ed è un gesto di grande sensibilità. Dietro c'è un lavoro straordinario svolto dall'amministrazione, dagli uffici dei servizi sociali, rete civica, urp, ced e da Epp per mantenere alta l'attenzione verso le fragilità”.

C'è anche un'altra buona notizia per chi ha bisogno di una casa. A darla è l'ingegnere Giulia Bordina di Epp, Edilizia pubblica pratese: “Da qui fino alla fine del 2022 verranno messi a disposizione dei più bisognosi 203 alloggi popolari tra nuove costruzioni, recuperi, acquisti sul mercato libero e alloggi di risulta. - ha affermato Bordina -. Di questi, 30 sono già pronti e saranno assegnati in base alla graduatoria vigente e per i cambi di casa, gli altri attenderanno la nuova graduatoria”.