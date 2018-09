21.09.2018 h 15:41 commenti

Bandito minaccia con un coltello la dipendente e rapina centro estetico

Il colpo in via Ferrucci: il malvivente è scappato con il denaro presente nelle casse, in tutto circa mille euro. Sul posto la polizia con le Volanti e la Squadra Mobile che ora sta svolgendo le indagini

Un bandito solitario, armato con un coltello, ha rapinato ieri mattina, 20 settembre, il centro estetico Biolaser che si trova in via Francesco Ferrucci 158. Il malvivente avrebbe minacciato la dipendente che in quel momento si trovava all'interno dei locali e si sarebbe fatto consegnare il denaro contante presente in cassa, pari a circa mille euro. Poi è fuggito, non è chiaro se avesse un complice ad attenderlo fuori.

Immediato l'allarme dato dalla donna e nel giro di poco in via Ferrucci sono arrivate le Volanti della Questura e i poliziotti della Squadra Mobile che ora stanno svolgendo le indagini per risalire all'autore della rapina. Al momento da parte degli inquirenti non trapelano altre informazioni.