Banditi rapinano le Poste di San Giorgio a Colonica e scappano con mille euro

Il colpo messo a segno nel primo pomeriggio di oggi. Sul posto è intervenuta la polizia che sta svolgendo le indagini per risalire ai malviventi

Due banditi con il volto travisato hanno rapinato l'Ufficio postale di via del Leone a San Giorgio a Colonica, uno sportello già preso di mira più volte in passato. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, 7 aprile, e sul posto è intervenuta la polizia sia con le Volanti sia con gli investigatori della Squadra Mobile e la Scientifica. Al momento non è chiaro se i due banditi fossero armati e con cosa. Da quanto appreso, avrebbero minacciato le impiegate presenti dietro il bancone per farsi consegnare circa un migliaio di euro in contanti, che erano in cassa. Poi i banditi sono scappati, prima che fosse dato l'allarme. Nessuna persona, per fortuna, è rimasta ferita. La polizia sta acquisendo le testimonianze dei presenti e di sicuro saranno utili le immagini della videosorveglianza, così come eventuali tracce lasciate dai malviventi.

