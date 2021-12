15.12.2021 h 13:03 commenti

'Banda del Soccorso', scatta un nuovo sequestro di beni per i fratelli a capo della gang

La questura di Prato ha eseguito il provvedimento emesso dal tribunale di Firenze nell'ambito delle prerogative del Codice antimafia. Bloccato un conto corrente e sei automobili di lusso che portano l'ammontare del sequestro a 450mila euro. La contestazione: ricchezza accumulata con furti e rapine

Un mese fa il sequestro di immobili e quote societarie per un valore di 220mila euro, ora quello di un conto corrente e di sei automobili di lusso per un ammontare di oltre 230mila euro. Destinatari del provvedimento, eseguito dalla questura di Prato su ordine del tribunale di Firenze, due fratelli di 27 e 31 anni, residenti in città ma originari di Taranto, entrambi pregiudicati con alle spalle un corposo elenco di reati contro la persona e contro il patrimonio e tra i protagonisti principali della cosiddetta 'banda del Soccorso', il gruppo criminale smantellato qualche anno fa dai carabinieri dopo una lunga sfilza di furti e rapine ai danni di cittadini cinesi. Il sequestro rientra nelle prerogative del Codice antimafia che consente di bloccare, e eventualmente confiscare, beni nella disponibilità di soggetti per i quali sia stata accertata una evidente sproporzione tra il tenore di vita e i redditi da lavoro dichiarati e con un certificato penale particolarmente compromesso.

Gli ulteriori accertamenti compiuti dalla polizia hanno consentito di rintracciare un conto corrente con un deposito di 6mila euro e sei auto, tra cui un'Audi Rs Q3 e una R7 e due Mercedes, riconducibili alla concessionaria d'auto con sede ad Agliana di cui uno dei fratelli risulta amministratore unico e le cui quote erano già state sequestrate un mese fa. Le macchine erano nella disponibilità della concessionaria ma non annotate sui registri.

Da tempo i due pregiudicati sono nel mirino degli inquirenti perché finiti al centro di un'analisi che ha concluso per la loro pericolosità sociale evidenziando un notevole accumulo di ricchezza derivato dai tanti reati di cui si sono macchiati. Tutti e due sono stati arrestati l'ultima volta lo scorso 18 agosto dopo il furto nell'abitazione di un cinese: il fratello più grande fu messo ai domiciliari, l'altro in carcere.





