Banda del Soccorso, diventa definitiva la confisca del patrimonio dei due fratelli

Lo ha deciso oggi la Cassazione rimandando in Appello solo la decisione su una casa di proprietà della madre. Passano allo Stato invece quote di una concessionaria, le auto intestate alla società e altre quattro di ingente valore nella disponibilità di entrambi

Diventa proprietà dello Stato senza alcuna possibilità di ripensamento il patrimonio dei due fratelli di 29 e 32 anni, residenti a Prato ma originari di Taranto, pregiudicati, appartenente alla cosiddetta 'banda del Soccorso' che per lungo tempo, in passato, ha terrorizzato la comunità cinese con rapine e furti. Oggi, giovedì 26 ottobre, la Cassazione ha confermato il sequestro finalizzato alla confisca delle quote di una concessionaria con sede ad Agliana di cui risulta amministratore il ventinovenne, le auto intestate alla società, e altre quattro di ingente valore nella disponibilità di entrambi: valore complessivo qualche centinaio di migliaia di euro. Si è salvato solo l'appartamento intestato alla madre per il quale – hanno deciso i giudici di terzo grado – la Corte d'appello dovrà procedere ad una nuova valutazione per stabilire se anche l'immobile debba essere confiscato dal momento che non è direttamente riconducibili ai due fratelli. La famiglia è assistita dall'avvocato Katia Dottore Giachino.

La parola fine cala su gran parte della decisione assunta a settembre dello scorso anno dal giudice delle Misure di prevenzione del tribunale di Firenze, Silvia Cipriani, che firmò il sequestro di beni per 500mila euro ritenendoli sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati e alle risorse economiche a loro disposizione. L'avvocato Dottore Giachino è riuscita a far valere le ragioni sull'appartamento con il risultato che i termini del sequestro finalizzato alla confisca saranno nuovamente trattati in sede di Appello e da giudici diversi.

A mettere in moto la misura di prevenzione fu, nel 2021, la procura di Firenze secondo cui il patrimonio dei due fratelli altro non era che il frutto di attività illecite come dimostrato da arresti e denunce.



