09.04.2020

Bancomat in centro, Banca Alta Toscana apre in piazza Duomo

Il fondo è quasi accanto all'ufficio di polizia. Presto i lavori e poi l'apertura, probabilmente in autunno. L'assessore Marchi: "Un servizio atteso da tante persone"

Contratto di affitto firmato. Ora l'apertura di un nuovo bancomat in centro storico è certezza. Come anticipato nelle scorse settimane da Notizie di Prato, il servizio aprirà i battenti in piazza Duomo in fondo sfitto nelle immediate vicinanze dell'ufficio della polizia. E ora che l'accordo tra privati è stato siglato, possiamo rivelare anche il nome dell'istituto di credito che ha raccolto l'appello del Comune: è Banca Alta Toscana.Soddisfatto l'assessore alle politiche turistiche, Lorenzo Marchi, che sin dall'insediamento, quasi un anno fa, ha lavorato per dare una risposta ai tanti cittadini e commercianti che chiedevano all'amministrazione comunale di potenziare questo tipo di offerta, fortemente indebolita dopo la chiusura dello sportello bancario in piazza San Francesco."Non è una nostra competenza - afferma l'assessore Marchi - ma ci siamo sentiti di farci carico del problema perché è un servizio importante per chi vive, lavora e frequenta il nostro centro storico. Abbiamo contattato gli istituti di credito presenti sul territorio e quelli che si sono dimostrati interessati li abbiamo messi in contatto con i proprietari dei fondi sfitti del nostro centro. Banca Alta Toscana che a Prato ha già cinque sedi, ha colto questa esigenza sociale. Ne siamo felici e li ringraziamo per la sensibilità che hanno dimostrato".Lo sportello Atm avrà anche una saletta di consulenza con orari di apertura che saranno comunicati al momento dell'inaugurazione. A proposito. L'emergenza Coronavirus complica le cose perché blocca i lavori di sistemazione degli spazi. Probabilmente tutto sarà pronto per l'autunno. "Il contante è ancora molto utilizzato. - spiega l'assessore Marchi - e al momento è possibile fare prelievi solo in via Rinaldesca o al ponte di piazza Mercatale. Di conseguenza in tanti ci chiedevano di trovare una soluzione e quella di oggi è la nostra risposta".