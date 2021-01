26.01.2021 h 11:04 commenti

Bancarotta fraudolenta per oltre un milione di euro: arrestato immobiliarista

L'arresto è stato eseguito dalla guardia di finanza. Altre dieci persone denunciate. L'indagine avviata nel 2019 sull'onda del fallimento della società immobiliare. Gli inquirenti ipotizzano la sottrazione di parte del patrimonio che avrebbe dovuto soddisfare i creditori

Bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, evasione fiscale: sono le accuse che oggi, martedì 26 gennaio, hanno portato in carcere un imprenditore pratese di 62 anni (il nome non è stato ancora reso noto dagli inquirenti) a capo di una società immobiliare dichiarata fallita. L'uomo è stato arrestato dalla guardia di finanza di Prato al termine di una indagine avviata nel 2019, coordinata dalla procura che ha chiesto e ottenuto dal tribunale l'ordinanza di custodia cautelare. Coinvolte altre dieci persone tra soci e componenti del collegio sindacale a cui, a vario titolo, gli investigatori contestano i reati di bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali, autoriciclaggio e omesso versamento di ritenute Irpef. I finanzieri hanno sottoposto a sequestro preventivo i beni dell'imprenditore arrestato tra i quali figurano un immobile, un'auto e un motore, e disponibilità finanziarie per un ammontare di circa un milione 100mila euro.

Nel corso delle indagini è emerso che il sessantaduenne, nella sua qualità di amministratore unico della società immobiliare e con il concorso degli altri denunciati, avrebbe distratto, cioè sottratto, un ramo d'azienda e la quasi totalità del patrimonio netto facendo confluire tutto in un altra società tramite una scissione; una società diversa ma sostanzialmente riconducibile – secondo gli inquirenti – alla precedente gestione. Il risultato di questa operazione ha di fatto sottratto ingenti somme destinate ai creditori insinuati nel fallimento. La società in passato è finita più volte sotto le luci dei riflettori in seguito al licenziamento di molti dipendenti a cui non avrebbe corrisposto le spettanze maturate negli anni di lavoro.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus