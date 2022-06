16.06.2022 h 17:04 commenti

Bancarotta fraudolenta, dopo undici anni arriva la sentenza: condannati 14 affaristi

Accolte dal tribunale le richieste di condannare gli imputati avanzate dal sostituto Lorenzo Boscagli. Pene comprese tra 6 anni e 4 mesi e 3 anni e 3 mesi per un totale di quasi 70 anni di carcere. Due le assoluzioni

Facendosi forti del buon nome dell'azienda rilevata, acquistavano merce di ogni tipo per rivenderla e intascare soldi senza però pagare i fornitori. L'elenco degli acquisti include 257 tonnellate di zucchero e 48mila litri di olio, 500 navigatori satellitari e una settantina di computer, una quindicina di tonnellate di film per imballaggio e una cinquantina di latte in polvere. E ancora: automobili, stampanti, climatizzatori, muletti. Valore dello shopping oltre un milione di euro, mentre quello della bancarotta dell'azienda Domino srl, dichiarata fallita nel 2010, ammonta a più di 3 milioni. Quattordici su sedici gli imputati, tutti italiani, condannati dal tribunale di Prato che ha accolto le richieste del pubblico ministero Lorenzo Boscagli, pronunciando pene comprese tra 6 anni e 4 mesi e 3 anni e 3 mesi di reclusione per un totale di quasi 70 anni di carcere.

Tra gli imputati figurano amministratori, dirigenti e collaboratori della società, tutti accusati a vario titolo di aver imbastito un sistema che nel tempo ha consentito di fare incetta di merce, anche non corrispondente all'oggetto sociale, incamerando cifre importanti dalla successiva vendita ma lasciando a mani vuote i fornitori e indebitando sempre di più la Domino srl. Fu uno dei fornitori a fare istanza di fallimento e, in questo modo, ad accendere un faro sulla società che finì sotto la lente di ingrandimento della guardia di finanza. Tra le contestazioni, figura la distrazione di somme ottenute in seguito a richieste di finanziamento e alla presentazione di fatture per l'anticipazione dei crediti.

Gli imputati e le relative condanne.

Luciano Scalmato, 6 anni e 4 mesi; Silvio Giannì, 6 anni; Alessandro Maltinti, 5 anni e 6 mesi; Marco Sabatino Ranalli, 5 anni e 4 mesi di reclusione; Patrizio Mario Iuliani, 5 anni e 4 mesi; Vecchi Giuliano, 5 anni e 4 mesi; Giuseppe Pacini, 5 anni; Patrizio Domenico Berruti, 5 anni; Riccardo Favali, 5 anni; Emilio Antonio Panzeri, 4 anni e 6 mesi; Angelo Loreto Lo Sapio, 3 anni e 8 mesi; Carmine Crescenzo, 3 anni e 6 mesi; Claudio Giorgi, 3 anni e 5 mesi; Emiliano Laera, 3 anni e 3 mesi.















