Bancarotta fraudolenta, contraffazione, ricettazione: la guardia di finanza arresta quattro imprenditori

Arresti per i coniugi che nel 2015 avevano rilevato il negozio di calzature di lusso Corsi, per il fratello di lui e la moglie. Sequestrati tre capannoni a Calenzano e oltre 100mila pezzi tra zaini e borse. Contestata una bancarotta fraudolenta di 4 milioni. I soldi impiegati in parte in attività illecite e in parte spediti in Cina in violazione della normativa antiriciclaggio

Ci sono anche i coniugi cinesi che avevano rilevato nel 2015 il negozio di calzature di lusso Corsi in via Garibaldi a Prato tra le quattro persone finite agli arresti per bancarotta fraudolenta, produzione e commercio di prodotti contraffatti, ricettazione ed impiego della manodopera clandestina. La guardia di finanza di Firenze ha eseguito i provvedimenti di custodia cautelare – uno in carcere e tre ai domiciliari – emessi dal giudice per le indagini preliminari del tribunale fiorentino Anna Liguori su richiesta della procura. Destinatari delle misure marito e moglie, 40 e 35 anni, già finiti ai domiciliari lo scorso dicembre per autoriciclaggio ( leggi ) e ora ai domiciliari anche per questo filone di indagine, il fratello di lui, che è stato messo in carcere, e la moglie che invece, come i cognati, è ai domiciliari. L'ulteriore lavoro degli investigatori ha confermato il vasto sistema di evasione attuato attraverso aziende fantasma dedite alla produzione e commercializzazione di articoli taroccati e attraverso la gestioni di ristoranti a Prato e a Firenze dai titolari del marchio Corsi, le cui quote furono sequestrate lo scorso inverno insieme a quelle del ristorante Forever a Sesto Fiorentino e a conti correnti e auto per un valore di oltre 4 milioni. Sequestrati tre capannoni a Calenzano, oltre 100mila pezzi tra zaini, borse e trolley oggetto della bancarotta fraudolenta e tremila borse contraffatte. I parenti dei titolari del negozio Corsi, in qualità di coamministratori di una società di commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori con sede a Sesto Fiorentino, avevano trasferito tutti i loro beni – capitali e macchinari – ad altre società sempre da loro gestite determinando in questo modo la bancarotta in danno dei creditori e dell'erario. Non solo: per rendere più difficile la ricostruzione dei fatti, avevano emesso fatture false per far figurare di aver venduto la merce e avevano distrutto libri e scritture contabili così da intralciare l'individuazione delle operazioni commerciali. L'evasione contestata ai quattro cinesi ammonta a 4 milioni, il valore di quanto sequestrato a dicembre alla prima coppia di coniugi finita nei guai. I soldi, secondo la finanza, sarebbero stati in parte impiegati in attività illecite e in parte trasferiti in Cina in violazione della normativa antiriciclaggio.