Crac milionario, arrestati dalla guardia di finanza due imprenditori

Gli arresti sono stati eseguiti nell'ambito di un'inchiesta della procura di Palermo avviata in seguito al fallimento di una società che ha lasciato incompiuto un complesso residenziale a Portopalo di Capo Passero. I due indagati vivono e operano tra Prato, Firenze e Campi Bisenzio. Sequestrati 4 milioni

Due imprenditori sono stati arrestati dalla guardia di finanza che ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare emesse dal tribunale di Palermo nell'ambito di un'inchiesta per bancarotta fraudolenta. Gli arresti sono stati eseguiti oggi, mercoledì 7 luglio, dai finanzieri di Prato, Firenze e Viareggio che hanno collaborato con i colleghi siciliani. In carcere è finito Simone Mazzanti, 53 anni, e ai domiciliari Michele Giambra, 72, rispettivamente amministratore di diritto e amministratore di fatto della Capopassero srl, società dichiarata fallita nel 2020. Sequestrati in via preventiva 4 milioni, vale a dire l'ammontare che, secondo gli investigatori, rappresenterebbe il profitto del reato. I due imprenditori vivono e operano tra Prato, Firenze e Campi Bisenzio. Le indagini sono partite in seguito al fallimento della società impegnata negli ultimi anni in un progetto per la realizzazione di un complesso residenziale a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, mai completato.

Il lavoro degli inquirenti, che è arrivato fino a Prato dove sono stati fatti accertamenti su un immobile nella disponibilità di uno dei due imprenditori, ha consentito di svelare un complesso e articolato sistema di società pensato e realizzato da Giambra, già arrestato e condannato in passato per altri fatti di bancarotta. Il sistema, portato a termine con la collaborazione di familiari stretti, avrebbe permesso di distrarre ingenti somme di denaro: secondo i calcoli, circa 4 milioni 300mila euro. La Capopassero srl avrebbe erogato somme a titolo di indennità espropriativa in danno dei creditori verso i quali la società avrebbe accumulato un passivo di almeno 3 milioni.



