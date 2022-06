17.06.2022 h 17:52 commenti

Bancarotta documentale per il fallimento della società immobiliare, assolto l'imputato

Il tribunale di Prato ha pronunciato sentenza di assoluzione per l'ex amministratore unico ed ex liquidatore dell'Immobiliare Fiorentina, proprietaria dell'intervento di ristrutturazione di un complesso residenziale in viale Borgo Valsugana

E' stato assolto Maurizio Spinelli, l'ex amministratore unico dell'Immobiliare Fiorentina fallita nel 2016. Il professionista, difeso dagli avvocati Federico Febbo e Viola Assirelli, era finito sotto inchiesta nel 2017 con l'accusa di bancarotta documentale. Un'accusa da cui è uscito pulito nei giorni scorsi quando il giudice del tribunale di Prato, Elisa Romano, ha pronunciato la sentenza di assoluzione. Spinelli era finito sul registro degli indagati per il suo ruolo di amministratore unico fino al 2010 e successivamente di liquidatore dell'immobiliare dopo la dichiarazione di fallimento. Secondo l'accusa, il professionista nei tre anni precedenti al fallimento, non aveva tenuto le scritture contabili come previsto dalla legge e dal 2012 non aveva aggiornato tutti i registri utili a predisporre i bilanci. La difesa ha sottolineato che la società non ha svolto altri interventi oltre a quello in Borgo Valsugana e perciò la non corretta tenuta dei libri contabili non ha influito e non ha danneggiato altri soggetti.L'Immobiliare Fiorentina era nota a Prato per la ristrutturazione di un complesso signorile in via Borgo Valsugana, nelle vicinanze del centro Anffas; un intervento durato più del previsto e finito davanti ai giudici. Maurizio Spinelli, insieme ad altri imputati, fu chiamato a rispondere di quella che venne definita 'la truffa degli immobili di lusso': lui fu assolto con formula piena, gli altri furono invece condannati.