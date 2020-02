27.02.2020 h 10:38 commenti

Banca non lo tutela per l'eredità del padre defunto: pratese ottiene dal giudice risarcimento di 40mila euro

Causa vinta in Appello dopo 15 anni. L'uomo comunicò alla banca il decesso del padre chiedendo di bloccare qualsiasi operazione sul conto ma poi lo trovò vuoto e decise di andare per vie legali

nt

Erede legittimo, ma quando ha reclamato la sua quota parte ha scoperto che il patrimonio, oltre 240mila euro depositati in banca, non c'era più. Digerito il brutto colpo, l'erede, un operaio residente a Prato, ha deciso di fare causa all'istituto di credito – il Banco di Napoli – che, nonostante la richiesta scritta di congelare il conto intestato al padre deceduto, ha ugualmente effettuato le operazioni di prelievo chieste dal cointestatario, ovvero la madre. Nei giorni scorsi, l'uomo, assistito dagli avvocati Roberto Bartolini e Massimo Ausiello, ha vinto la causa contro la banca che è stata condannata a risarcire il danno: 27mila euro che sono diventati oltre 40mila per effetto degli interessi maturati dall'epoca dei fatti – 2005 – ad oggi. Una causa vinta in Appello dopo che in primo grado – 2011 – il tribunale di Napoli (la vicenda è avvenuta nel capoluogo campano) aveva dato ragione alla banca.Alla base delle carte bollate, i rapporti non buoni tra l'uomo e i familiari: questioni economiche legate all'eredità, appunto, delle quali si stanno occupando i giudici. Il procedimento non è ancora chiuso, ma intanto l'uomo ha cercato di recuperare la propria parte e lo ha fatto rivalendosi sulla banca.I fatti. Il padre dell'operaio, cointestatario con la moglie di un conto corrente, morì lasciando i soldi agli eredi: il coniuge, appunto, e i figli. Abitando lontano da Napoli, l'operaio inviò subito una lettera raccomandata alla banca per chiedere il blocco dei conti forse nel timore che i parenti potessero svuotarlo; cosa poi, evidentemente, avvenuta. La banca rispose che erano necessari documenti a dimostrazione della legittimità a stare nell'asse ereditario. Passò circa una settimana, il tempo di preparare tutte le carte: troppo, sul conto non c'era già più niente.Leggendo le norme che regolavano il rapporto tra i genitori e l'istituto di credito, l'erede decise di andare per vie legali sostenendo che il contratto prevedeva che, per consentire operazioni sul conto cointestato al deceduto, la banca avrebbe dovuto assicurarsi che ci fosse l'accordo di tutti, nessuno escluso. In più, buona parte dei 240mila euro erano investiti in titoli che non erano a scadenza e anche per questo motivo l'istituto di credito avrebbe dovuto chiedere alla cointestataria la ragione dello 'svincolo anticipato', tanto più in presenza della raccomandata dell'operaio che comunicava il decesso del padre. La lettera alla vedova fu per la verità inviata ma, secondo quanto accertato, ciò avvenne in contemporanea alle operazioni disposte dalla cointestataria.La banca si è difesa dicendo di aver agito nell'ottica di non risultare inadempiente nei riguardi della cointestataria, la quale, è stato ribadito dal tribunale, non ha violato le disposizioni contrattuali chiedendo di disporre dei soldi.I giudici di secondo grado hanno motivato la loro decisione con il fatto che la banca avrebbe dovuto tenere un comportamento più accorto nel momento in cui c'era una richiesta precisa di un coerede che, per quanto ritenuto in quel momento 'presunto' tanto da invitarlo a dimostrare il proprio status, aveva informato del decesso che, perciò, sarebbe dovuto essere oggetto almeno di una verifica. Insomma, è vero che la cointestataria poteva fare e disfare anche senza la firma del marito, purché in vita.