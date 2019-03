01.03.2019 h 18:06 commenti

Bambino si sente male mentre è alla scuola materna, soccorso in codice rosso

Momenti di paura all'istituto per l'infanzia Le Badie di via Righi. Il piccolo è stato portato d'urgenza in ospedale dopo essere rimasto vittima di convulsioni provocate dalla febbre alta

Momenti di paura, intorno alle 13.30 di oggi, venerdì primo marzo, alla scuola dell'Infanzia Le Badie di via Righi. Un bambino di cinque anni si è sentito male all'improvviso ed è caduto a terra in preda a convulsioni. Immediatamente è stato dato l'allarme al 118 che ha inviato un'ambulanza in codice rosso. I sanitari hanno trasferito d'urgenza il piccolo al pronto soccorso del Santo Stefano, dove è stato preso in carico dal personale. Le convulsioni sarebbero state provocate da un forte stato febbrile: il piccolo aveva la febbre a più di 40. Per fortuna si è ripreso e non è in pericolo.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus