Bambino portato dall'elisoccorso al Meyer dopo aver bevuto da borraccia pulita con sostanza chimica corrosiva

E' stata la madre del piccolo a dare l'allarme quando si è accorta dell'accaduto. Dopo l'intervento della Misericordia è stato deciso di trasferirlo al pediatrico fiorentino anche se non avrebbe avuto sintomi particolari

Un bambino in tenera età è stato portato dall'elisoccorso Pegaso al Meyer dopo aver bevuto da una borraccia che non sarebbe stata sciacquata dalla sostanza chimica corrosiva usata per pulirla. E' stata la madre del piccolo, nel tardo pomeriggio di oggi, a dare l'allarme appena si è accorta di quanto accaduto. E' successo a San Quirico di Vernio e sul posto è intervenuta per prima un'ambulanza della Misericordia di Vernio. Il medico ha poi deciso di fare intervenire l'elisoccorso per trasferire più velocemente il bambino al Meyer. Sul posto anche i carabinieri. Secondo quanto appreso, il bambino non avrebbe accusato nessun sintomo particolare, ma visto l'accaduto i sanitari hanno deciso di sottoporlo a tutti gli esami del caso. Pegaso è stato fatto atterrare al campo sportivo di Vernio.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

