27.10.2018 h 15:47 commenti

Bambino investito da uno scooter mentre attraversa con il nonno il viale Piave

Il piccolo è stato soccorso in codice giallo da un'ambulanza del 118 e portato all'ospedale Santo Stefano

Un bambino di 5 anni è finito al pronto soccorso del Santo Stefano dopo essere stato investito da uno scooter mentre si trovava in viale Piave. Il piccolo era in compagnia del nonno. L'incidente è accaduto intorno alle 12.45 di stamani, 27 ottobre. Il bambino è stato soccorso in codice giallo da un'ambulanza del 118: per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Alla guida dello scooter c'era una giovane donna. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale che dovranno accertare la dinamica, in particolare se il bambino fosse sulle strisce oppure se sia entrato in strada all'improvviso sfuggendo al controllo del nonno. L'investimento è avvenuto all'altezza del Caffe 21.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus