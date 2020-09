02.09.2020 h 08:48 commenti

Bambino investito da un'auto mentre attraversa la strada: soccorso in codice rosso dal 118

Il piccolo ha 7 anni ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Stefano. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Meoni. I rilievi sono della polizia muicipale

Un bambino di 7 anni è stato investito da un'auto, intorno alle 19.40 di ieri 1 settembre, mentre stava attraversando via Armando Meoni. Il piccolo è stato soccorso in codice rosso da un'ambulanza del 118 e trasferito d'urgenza al Santo Stefano. Sul posto è subito intervenuta la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del grave incidente. Dai primi accertamenti sembra che il bambino fosse in prossimità di un attraversamento pedonale, anche se non proprio sopra le strisce, quando è stato investito. Alla guida della vettura c'era una donna di 70 anni che non è riuscita ad evitare l'impatto. Tra i punti da chiarire è se il piccolo sia sfuggito al controllo di chi era con lui per immettersi sulla sede stradale.

Edizioni locali collegate: Prato

