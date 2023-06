30.06.2023 h 10:29 commenti

Due fratellini investiti da un'auto, interviene l'elisoccorso Pegaso

E' successo questa mattina poco dopo le 8,30 in via Guilianti. Uno dei due è stato trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer. Sul posto la Municipale per i rilievi

Un bambino di 7 anni è stato investito da un'auto intorno alle 8,30 di oggi 30 giugno, in via Guilianti ai confini tra Prato e Quarrata in zona Caserane (e non Casale come scritto precedentemente). Il piccolo è stato soccorso in codice rosso dal Pegaso che è atterrato al campo di calcio del Casale Asd e trasportato all'ospedale pediatrico Meyer. Ferito anche il fratellino di 4 anni che era con lui e che è stato accompagnato al Santo Stefano da un'infermieristica. I due bambini abitano nelle immediate vicinanze. L'automobile, guidata da un venticinquenne di Prato, è stata sequestrata. E' stata informata la Procura. Il giovane è indagato per lesioni stradali.

Sul posto è subito intervenuta la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del grave incidente. Dai primi accertamenti sembra che il bambino stesse camminando lungo il ciglio della strada con il fratellino quando è stato travolto dall'utilitaria. Nell'impatto ha picchiato la testa contro il cordolo del marciapiede. La strada è stata chiusa per permettere alla Municipale di effettuare i rilievi.

Prato

