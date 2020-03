19.03.2020 h 10:03 commenti

Bambino fa uno striscione per gli anziani della Rsa ma non potendo uscire chiama i carabinieri per poterlo consegnare

Il bel gesto di un ragazzino che ha voluto far sentire la sua vicinanza agli ospiti della struttura dove lavora una sua sorella. I militari, una volta ricevuta la chiamata al 112, si sono prestati nel ruolo di "postini" e hanno consegnato il prezioso dono



Il bambino, che vive a Prato, ha contattato il 112 ed ha espresso il desiderio al carabiniere di servizio di aiutarlo nel consegnare uno striscione “andrà tutto bene” agli anziani che vivono nella Rsa. I carabinieri, così, nel corso dei controlli del territorio finalizzati alla vigilanza sul rispetto delle prescrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus, hanno prelevato lo striscione dall’abitazione del bambino portandolo a destinazione. Ovviamente immancabile l’invito dei militari dell’Arma a rimanere a casa nel rispetto delle disposizioni del decreto del governo di questi giorni per contrastare il prima possibile il diffondersi del contagio del Covid-19.



