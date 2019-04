15.04.2019 h 14:32 commenti

Bambino di nove anni aggredito e morso da un cane: soccorso in codice giallo

E' successo nel pomeriggio di ieri in via Filicaia. Sul posto la polizia municipale che sta indagando mentre l'animale è stato affidato al canile. L'associazione Earth: "Era tenuto in cattive condizioni, bisogna fare percorsi formativi per i proprietari"

Un bambino di nove anni è stato morso da un cane meticcio simil labrador che era sfuggito al controllo dei proprietari. E' successo ieri pomeriggio, domenica 14 aprile, in via Da Filicaia. Il piccolo, di nazionalità cinese, è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo al Santo Stefano. Una pattuglia della polizia municipale è invece intervenuta sul posto e ha raccolto i primi elementi, identificando i proprietari, anche loro di nazionalità cinese. Il cane è stato invece affidato al canile comunale.

Sulla vicenda intervengono le guardie zoofile dell’Associazione Earth, da tempo impegnate in serrati controlli sulle condizioni di detenzioni di cani, in particolare all'interno della comunità cinese: "Se avessimo ricevuto la segnalazione sulle condizioni di detenzione del cane - spiega Cristiano Giannessi di Earth - saremmo potuti intervenire e procedere al sequestro dell’animale evitando così quanto si è consumato ieri. Sappiamo che, il canile di Prato, ha accolto questa mattina l’animale che fino ad oggi ha vissuto isolato in un box al buio, ricevendo saltuariamente cibo e acqua. La nostra Associazione si rende disponibile a contribuire alle spese per la rieducazione ed aiutare il canile in questo arduo compito".

"Se vogliamo prevenire episodi come questo - prosegue Giannessi -, siamo convinti sia indispensabile un percorso formativo rivolto, in particolar modo, alla comunità cinese presente nel territorio per dar loro la consapevolezza delle norme sulla corretta detenzione di un cane. Dobbiamo agire in modo capillare sulla prevenzione: quanti cani come questo vivono nelle stesse condizioni di deprivazione, magari anche addestrati a tirar fuori l’aggressività per essere guardiani migliori delle aziende nelle quali vivono?".