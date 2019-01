30.01.2019 h 18:35 commenti

Bambino di due anni colpito in testa da una bottiglia durante un litigio tra la madre e un altro uomo

Il piccolo è stato soccorso in codice rosso e ricoverato in ospedale. La mamma si è presentata dai carabinieri di Montemurlo con in braccio il piccolo ferito. i militari stanno indagando sulla vicenda

Un bambino di due anni è stato soccorso in codice rosso nel pomeriggio di oggi, 30 gennaio, e ricoverato in ospedale con un trauma cranico. E' successo a Montemurlo e sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Tenenza che, intorno alle 16.30 di oggi, hanno visto arrivare in caserma la madre del piccolo insieme al bambino, che presentava un vistoso ematoma alla testa. I carabinieri hanno subito fatto intervenire il 118.

Secondo una prima ricostruzione il piccolo, che è di nazionalità nigeriana, sarebbe rimasto ferito al culmine di un litigio che ha visto coinvolta la madre con un connazionale che abita nella stessa casa. L'uomo avrebbe lanciato una bottiglia contro la donna che, nel tentativo di pararsi, avrebbe finito per indirizzare la stessa bottiglia verso il piccolo.

Al momento i carabinieri stanno lavorando per raccogliere tutti gli elementi necessari a fare chiarezza su quanto effettivamente successo nell'abitazione, che si trova non distante dalla caserma di via Caduti di Nassiriya.

Per fortuna i medici del pronto soccorso, dopo aver preso in carico il piccolo, hanno appurato che la lesione non era di grave entità. Il bambino sarà comnunque tenuto sotto osservazione.