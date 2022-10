07.10.2022 h 17:40 commenti

Bambino di 5 anni travolto all'uscita da scuola. Portato al Meyer in gravi condizioni

E' successo in via Alessandria accanto alla chiesa del Soccorso. In contemporanea investita anche un'anziana di 87 anni in via Gozzi, anche lei è stata trasferita in ospedale in codice rosso

Un bambino di 5 anni e una donna di 87 sono rimasti gravemente feriti in seguito a due incidenti stradali avvenuti praticamente in contemporanea, intorno alle 16 di oggi 7 ottobre. Su entrambi stanno indagando gli agenti dell'Ufficio Sinistri della polizia municipale. Il bambino di cinque anni è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Meyer di Firenze dopo essere stato investito all'uscita da scuola. E' successo in via Alessandria, accanto alla chiesa del Soccorso. Il piccolo, di nazionalità cinese, era uscito dalla Santa Caterina dei Ricci e insieme al genitore stava attraversando sulle strisce, quando è stato urtato dall'auto condotta da una pratese di 39 anni. E' quindi caduto a terra e ha sbattuto violentemente sull'asfalto, riportando un importante trauma facciale. Immediati i soccorsi del 118, che ha inviato un'ambulanza della Pubblica Assistenza. I soccorritori hanno stabilizzato il piccolo. Poi, vista la gravità delle lesioni, lo hanno portato direttamente al Meyer di Firenze dove è stato ricoverato. La polizia municipale sta ora ricostruendo quanto accaduto, anche grazie alle riprese delle telecamere presenti nella strada. L'anziana, invece, è stata investita in via Gozzi, a poca distanza dalla propria abitazione. Stava attraversando con il carrellino della spesa, quando è stata travolta dall'auto condotta da una donna di 63 anni, residente in zona. L'87enne è stata soccorsa dal 118 e portata al Santo Stefano in codice rosso. Anche le sue condizioni sono considerate gravi. Sul posto gli agenti della Municipale per gli accertamenti sulla dinamica dell'investimento.

Edizioni locali collegate: Prato

