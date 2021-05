18.05.2021 h 10:20 commenti

Bambino di 10 anni investito mentre va a scuola. Grave anche donna urtata da un furgone

Il piccolo è stato soccorso in codice rosso: l'incidente successo a Seano questa mattina. Ieri sera ferita in maniera seria una 55enne in bicicletta, travolta alla rotatoria a Paperino

Un bambino di 10 anni e una donna di 55 sono rimasti feriti in maniera grave in due incidenti stradali avvenuti stamani a Seano e ieri sera a Paperino.

Il piccolo è stato investito da un'auto stamani, 18 maggio, poco dopo le 8.15 mentre stava andando a scuola alla primaria Quinto Martini in via Gadda a Seano. Secondo una prima ricostruzione, il bambino avrebbe attraversato all'improvviso dopo essere sfuggito al controllo del genitore che lo stava accompagnando a scuola. L'auto non è riuscita ad evitarlo e lo ha investito. Immediati i soccorsi del 118, intervenuti in codice rosso. Il piccolo, che per fortuna è sempre rimasto cosciente, è stato portato d'urgenza al Santo Stefano.

Ieri sera, poco prima delle 21, l'altro grave incidente: è successo alla rotatoria tra via Aldo Moro e via Schio, tra il Macrolotto Due e Paperino. La donna di 55 anni, che abita in zona, era in sella alla bicicletta quando è stata urtata da un furgone condotto da un cittadino cinese. Anche in questo caso l'intervento del 118 è stato in codice rosso, mentre la polizia municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.