Bambino con segni di violenza, indagati entrambi i genitori. Il piccolo è in una struttura protetta

La vicenda emersa grazie ad una maestra che ha notato i lividi sul volto e sulle braccia di uno dei suoi alunni. La procura indaga per ora con l'ipotesi di lesioni e ha incaricato la polizia di fare tutti gli accertamenti

E' stato allontanato dai genitori, che sono stati indagati per lesioni dalla procura, il bambino cinese di 8 anni portato al pronto soccorso ieri 26 ottobre dopo che un maestra aveva visto lividi sul suo volto e sulle braccia ( LEGGI ). Il bambino si trova ora in una struttura ed è stato reso in carico dai servizi sociali dell'Asl. Intanto la procura, dopo aver formalmente indagato entrambi i genitori, ha dato incarico alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti del caso.

La vicenda di presunti maltrattamenti in famiglia è venuta alla luce grazie ad un maestra di un istituto cittadino, del quale non forniamo ulteriori indicazioni per tutelare il minore. L'insegnante, avendo visto sul suo allievo questi lividi sospetti, ha provato a chiedere qualcosa in più al bambino, riuscendo a carpirne la fiducia. E sarebbe stato proprio il piccolo ad indicare i genitori come gli autori delle botte. Circostanza che ora è al vaglio degli inquirenti.

Fino a che non verrà chiarita la questione, comuqnue, il bambino resterà lontno dal contesto familiare, in una struttura protetta.