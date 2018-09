13.09.2018 h 15:17 commenti

Bambino cade dal terrazzo di casa: è grave. Portato in elicottero al Meyer

La tragedia è successa a Vernio nel primo pomeriggio. Il piccolo era insieme ai nonni e avrebbe fatto un volo di almeno 5-6 metri

Un bambino di circa 6 anni è stato portato al Meyer dall'elisoccorso Pegaso dopo essere caduto dal terrazzo della sua abitazione a Vernio. Nel volo avrebbe riportato fratture e lesioni agli arti inferiori ma, secondo quanto comunicato dal Meyer, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

La tragedia è successa in località Morandaccio nel primo pomeriggio di oggi, 13 settembre. Il piccolo è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Vernio che lo ha trasportato al campo sportivo del Ciorniolo dove ad attenderlo c'era l'elisoccorso che poi lo ha trasferito d'urgenza al Meyer. Secondo le prime informazioni il bambino, che era a casa con i nonni, avrebbe fatto un volo di 5-6 metri prima di impattare sul terreno.