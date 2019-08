25.08.2019 h 09:51 commenti

Bambino attraversa la strada e viene investito, portato al pronto soccorso in codice rosso

E' successo attorno alle 19.30 in via Mozza sul Gorone. Sul posto anche la Municipale per i rilievi di legge

Un bambino di cinque anni e' finito in ospedale in codice rosso dopo essere stato investito da un'auto in via Mozza sul Gorone, all'incrocio con via Targetti. L'incidente è avvenuto ieri, 24 agosto, attorno alle 19.30. Sul posto un'ambulanza inviata dal 118 e la polizia municipale. Il piccolo stava attraversando la strada in compagnia della madre quando è stato travolto da un'auto guidata da un'ottantenne pratese. Secondo quanto appreso, le condizioni del piccolo sono meno gravi di quanto apparso in un primo momento.

