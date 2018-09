10.09.2018 h 09:29 commenti

Bambini e ai ragazzi diversamente abili ospiti del luna park, si rinnova la tradizione che dura da 25 anni

Anche quest'anno qualche ora di divertimento e allegria per i bambini e i ragazzi "speciali" grazie all'iniziativa del Centro per i diritti del malato e alla sensibilità dei giostrai. Appuntamento il 13 settembre

Anche quest'anno, come da tradizione, il luna park di viale Marconi apre le sue porte ai diversamente abili. “Bambini e ragazzi speciali” – così definiti dal Centro per i diritti del malato che dal 1993 si occupa di questa iniziativa – saranno protagonisti di qualche ora di divertimento e allegria grazie alla collaborazione dei giostrai. L'appuntamento è giovedì 13 settembre, alle 10. “Siamo alla venticinquesima edizione – il commento del presidente Fabio Baldi – ed è il risultato consolidato di una proposta che il Centro per i diritti del malato presentò alle organizzazioni sindacali del personale dello spettacolo viaggiante e all'amministrazione comunale dell'epoca. Riteniamo doveroso rendere atto ai giostrai per la loro sensibilità e costante condivisione del corso degli anni di questa iniziativa aperta a tutti i bambini speciali”.



