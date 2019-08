30.08.2019 h 19:20 commenti

Bambini cadono dalla finestra mentre giocano, salvi dopo il volo di 5 metri

I piccoli sono di Prato e Milano ed erano in vacanza con le famiglie. La bimba di 6 anni portata al Meyer con l'elisoccorso, il maschietto all'ospedale di Grosseto

E' di Prato uno dei due bambini caduti ieri sera 29 agosto da una finestra a 5 metri di altezza mentre stavano giocando nella casa del Monte Argentario dove sono in vacanza con i genitori. Per fortuna nessuno dei due piccoli, una bambina di sei anni e un maschietto di tre, è in pericolo di vita.

I due bambini, originari di Prato e Milano, sono stati soccorsi dal 118. Il bimbo è stato portato all'ospedale di Grosseto e poi risulta dimesso dopo gli accertamenti. La bimba invece, è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Meyer di Firenze perché ha riportato la frattura di una clavicola. L'incidente è successo in località Le Piane.