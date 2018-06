18.06.2018 h 16:41 commenti

Bambina si ferisce giocando sullo scivolo. La madre diffida il Comune di Poggio: "Giardini pericolosi"

La piccola è stata portata al pronto soccorso per la rimozione di una grossa scheggia che le si era infilata nella mano. Il sindaco Puggelli: "Dispiaciuto per l'accaduto, proprio stamani abbiamo stanziato 10mila euro per la manutenzione dei giochi"

Una bambina di due anni e mezzo si è ferita ieri pomeriggio, domenica 17 giugno, giocando su uno scivolo ai giardini di via Monticello al Poggetto. Secondo quanto denunciato dalla mamma, l'avvocato Sara Zeloni, una grossa scheggia le si è conficcata in una mano ed è stato necessario portare la bambina prima dalla Guardia medica e poi al Pronto soccorso per rimuoverla.

Così stamani la madre si è armata di carta epenna e ha inviato una diffida all'amministrazione comunale di Poggio a Caiano, segnalando come non solo i giochi dei giardini di via Monticello, ma anche quelli dgeli altri parchi poggesi, siano in pessime condizioni.

"Vogliamo denunciare - dice l'avvocato Zeloni - lo stato di pericolosità e mancanza di manutenzione in cui versano i giochi dei giardini pubblici di Poggio a Caiano (travi di legno rotte e traballanti con schegge e pezzi di legno taglienti, viti arrugginite in vista etc etc), chiedendo un intervento urgente di ripristino".

Nella diffida viene spiegato come, da un sopralluogo in molti giardini pubblici (Poggetto: Via Monticello e Via Circondaria; Poggio a Caiano: Via Toti), siano emerse le pessime condizioni dei giochi per bambini.

LA REPLICA DEL COMUNE - Da parte sua il neosindaco Francesco Puggelli, contattato da Notizie di Prato, ammette di non essere a conoscenza dell'incidente: "Spero che la bambina possa rimettersi al più presto - dice -. Stamani ero in Comune ma la diffida ancora non era arrivata. Comunque posso tranquillizzare la mamma e gli altri genitori: proprio stamani, e indipendentemente da questa brutta vicenda, abbiamo stanziato 10mila euro per una serie di piccoli interventi di manutenzione dei giochi nei giardini pubblici".