06.10.2018 h 13:29 commenti

Bambina morta prima del parto, la Procura chiede l'archiviazione

La consulenza della Procura ha confermato la morte intrauterina del feto e questo scaricherebbe di ogni responsabilità i sanitari del Santo Stefano



Sulla base di questa consulenza lo stesso Boscagli ha chiesto l'archiviazione dell'indagine partita dall'esposto presentato dalla madre della partoriente. La morte della bambina è stata intrauterina e quindi i sanitari dell'ospedale di Prato non hanno responsabilità. E' quanto sostiene la consulenza medica chiesta dal sostituto procuratore della Repubblica Lorenzo Boscagli all'indomani del tragico parto avvenuto la notte tra il 19 e il 20 febbraio al Santo Stefano (LEGGI) Sulla base di questa consulenza lo stesso Boscagli ha chiesto l'archiviazione dell'indagine partita dall'esposto presentato dalla madre della partoriente.

La donna, 35 anni, era ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia dalla sera di domenica 18. Nessun problema era emerso dal primo tracciato, mentre il secondo rilevò l'assenza del battito cardiaco del feto. L'Asl Toscana Centro all'epoca precisò che “la paziente non era in travaglio attivo e che non è stato effettuato taglio cesareo né tanto meno d'urgenza. Si è trattato di un parto naturale assistito con tutte le cure e le attenzioni del caso. Per la precisione – conclude la nota dell'azienda sanitaria – si può descrivere come morte intrauterina del feto”.

La consulenza della Procura che dispose subito il sequestro della cartella clinica e l'autopsia sul corpicino della piccola, ora ha confermato questa tesi. Effettuare un cesareo sarebbe stato comunque inutile dato che la bimba era già morta. Alla famiglia resta la possibilità di opporsi all'archiviazione.