Bambina intossicata dalla droga, la Procura chiede la nomina di un curatore speciale

Poiché i genitori sono indagati per lesioni colpose è necessario avere una figura terza per procedere con gli atti giudiziari

Sarà richiesta la nomina di un curatore speciale per la bambina di nove mesi risultata intossicata da hashish e cocaina dopo essere stata portata in ospedale dai genitori per aver ingerito accidentalmente della droga. La richiesta sarà fatta al Gip dalla Procura di Prato a tutela della piccola. Risultano infatti indagati per lesioni colpose sia la mamma che il padre e di conseguenza è necessaria una figura terza per procedere con gli accertamenti giudiziari.

Sugli eventuali effetti che la droga potrà avere sulla bambina, i medici del pediatrico Meyer di Firenze hanno chiesto altro tempo per redigere una relazione dettagliata. Non è escluso che su quella base, la Procura chieda anche una consulenza esterna per definire con esattezza se ci siano o meno responsabilità colpose o dolose da parte dei genitori.