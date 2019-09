02.09.2019 h 14:32 commenti

Bambina intossicata da mix di stupefacenti affidata ai nonni dopo le dimissioni dall'ospedale

Affidata ai nonni la bambina ricoverata al pediatrico Meyer dopo aver ingerito accidentalmente cocaina e hashish. I genitori sono indagati per lesioni colpose

E' tornata a casa, non dai genitori ma dai nonni, la bambina di nove mesi rimasta intossicata da un mix di cocaina e hashish ingerito accidentalmente. Così ha deciso la procura dei minori dopo che la piccina è stata dimessa lo scorso fine settimana dall'ospedale pediatrico Meyer dove è rimasta qualche giorno per le cure e gli accertamenti necessari a scongiurare eventuali, ulteriori pericoli sul suo stato di salute. La procura di Prato ha nel frattempo presentato richiesta al tribunale per la nomina di un curatore speciale che si occupi della bambina dopo l'iscrizione dei genitori sul registro delle notizie di reato con l'accusa di lesioni colpose. Intanto nei prossimi giorni dovrebbe essere recapitata al sostituto procuratore Laura Canovai, titolare dell'inchiesta, una relazione dell'ospedale Meyer sugli effetti che l'assunzione degli stupefacenti potrà avere in futuro sulla piccola. La relazione, insieme agli altri elementi assunti dagli investigatori, sarà utilizzata dalla procura per delineare i contorni esatti della vicenda anche in ordine all'ipotesi di reato avanzata nei confronti dei genitori.



