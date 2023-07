09.07.2023 h 13:09 commenti

Bambina ha fretta di nascere, fiocco rosa sull’ambulanza della Croce rossa

Il lieto evento è avvenuto ieri mattina non appena la partoriente è salita a bordo dell’ambulanza. Il 118 ha inviato anche l’automedica

Foto repertorio

Aveva troppa fretta di venire al mondo la bambina che ieri mattina, 8 luglio, è nata sull’ambulanza della Croce Rossa di Prato Bravo 4904 dove la madre era appena salita con le doglie per raggiungere il santo Stefano. Ad aiutare la partoriente con professionalità e dolcezza sono stati i due membri dell’equipaggio e poi l’automedica che nel frattempo è sopraggiunta inviata dal 118. Il lieto evento è avvenuto attorno alle 10.40 in zona Pietà ed è stato seguito dal trasporto in ospedale dove mamma e figlia sono state sottoposte a tutti i controlli necessari. Stanno bene entrambe. A loro vanno le congratulazioni del comitato provinciale della Croce rossa italiana. Una bella notizia che stempera le tensioni accumulate in questo periodo dagli operatori 118, volontari e professionisti, sotto pressione per una riforma regionale che non risponde alle esigenze e alle caratteristiche del territorio provinciale. Quando evidenziamo che un’ambulanza ha solo volontari a bordo non lo facciamo per attribuire alcuna responsabilità a chi mette il proprio tempo libero a disposizione degli altri, ma anzi per sottolineare che il terzo settore si sta facendo carico di compiti e impegni che spettano ad altri per decisioni prese dall’alto sopra le loro teste. Quel fiocco rosa sull’ambulanza li ripaga di tante amarezze.

